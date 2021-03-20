قتيل ومصابون في صراع بين عائلتين ضواحي مراكش

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت منطقة الخويمات بجماعة المنابهة ضواحي مراكش، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب، في الثلاثينات من عمره، على يد أحد جيرانه بواسطة سلاح أبيض.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 31 سنة، راح ضحية خلاف نشب بين عائلتين، تطور إلى جريمة قتل بشعة، إذ تلقى طعنات بواسطة سلاح أبيض، أسقطته جثة هامدة على الفور، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، فيما لم تعرف أسباب الحادث لحد الآن، حيث يجري البحث عن المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.