دولة الإمارات تدعو جميع السكان لحجز مواعيد تطعيم كورونا

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

حثت الإمارات جميع المؤهلين من مقيمين ومواطنين على المبادرة بحجز مواعيد للتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) بدءاً من الأحد 21 مارس.



وجاءت دعوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بعد أن انتهت الفترة المخصصة لإعطاء الأولوية لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس، والتي امتدت لـ6 أسابيع.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه يمكن للمؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، ممّن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 مجاناً في أي من 205 مواقع في مختلف أنحاء الدولة، حيث يعتبر حجز المواعيد إلزامياً لمن يختارون التطعيم من هذه الفئة مع مواصلة استقبال الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات بدون تنسيق مسبق.

وتضافرت الجهود بين الجهات الصحية خلال الأسابيع الستة الماضية لإعطاء الأولوية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس من كبار المواطنين والمقيمين والمصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي للحصول على لقاح كوفيد-19.

وأعلن وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس في 20 مارس عن حصول 72.89% من كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة على لقاح كوفيد-19، كما أعلن عن تلقي 56.59% من السكان المؤهلين للقاح كوفيد-19.

واعتمدت دولة الإمارات 4 أنواع من اللقاحات للاستخدام الطارئ وهي سينوفارم، ولقاح "فايزر– بيونتك" ولقاح "سبوتنيك في" و"أكسفورد - أسترازينيكا".

وحتى 20 مارس الجاري، وزعت الإمارات 7,181,056 جرعة من لقاح كوفيد-19 بمعدل 72.61 جرعة لكل 100 شخص.