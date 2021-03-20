الإعلان عن تدمير 61 وكراً و24 كهفاً في جبال 'قره جوغ' خلال 10 أيام

بغداد - ياسين صفوان - اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، عن تدمير 61 وكراً و24 كهفاً بجبال "قره جوغ" في نينوى خلال 10 أيام.

وقال رسول في بيان، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف تجفيف منابع الإرهاب ودك أوكار عناصر عصابات داعش، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وبجهود ميدانية من قبل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب، نفذت طائرات التحالف الدولي سلسلة من الضربات الجوية بلغت 133 ضربة خلال العشرة ايام الماضية في جبال (قره جوغ) ضمن قاطع عمليات نينوى".

وأضاف "اسفرت عن تدمير 61 وكراً و 24 كهفاً، وقتل عدد من الارهابيين".