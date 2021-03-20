السيادي السوداني يدعو لإنجاح الفترة الانتقالية ودعم الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا مجلس السيادة السوداني، السبت، لإنجاح الفترة الانتقالية ودعم الحكومة، مؤكدا التزام الأخيرة بتعزيز مسيرة التنمية وتوفير الخدمات.

وشدد عضو مجلس السيادي السوداني صديق تاور، في كلمة أمام حشد من منطقتي زمامة والباقير بولاية نهر النيل، على ضرورة تفويت الفرصة على من يريدون إفشال الحكومة وتشوية ثورة ديسمبر.

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني، أن الثورة وضعت ضمن أولوياتها رفع المظالم وتحقيق العدالة، مبينا أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد.

من جانبه طالب الدكتور حيدر الصافي عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، بتقنين عمليات التعدين بالولاية وإبعاد الشركات عن المسطحات المائية وسكن المدنيين، بجانب تشكيل لجان لمراقبة أداء تلك الشركات.

بدوره وعد والي نهر النيل بالإنابة محمد حسن ابو مرين بالإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية بالولاية ومراجعة عقود شركات التعدين التي لا تلتزم بإجراءات السلامة.