الرئيس الفلسطيني يتلقى جرعة لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 85 عاما، اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء تلقي الرئيس الفلسطيني اللقاح عشية إطلاق وزارة الصحة الفلسطينية حملة تطعيم في الضفة الغربية، يوم غد الأحد.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، اليوم السبت: "تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأضافت أن عباس "دعا أبناء شعبنا إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة".

وتابعت أن الرئيس الفلسطيني "وجه جهات الاختصاص بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك".





كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لهذه المرحلة في الضفة الغربية ابتداءً من يوم الأحد في مديريات الصحة.

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة بهذه المرحلة هي الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما ومرضى الكل والسرطان.

كما أعلنت قبل أيام وصول 37440 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، و24 ألف لقاح "استرازنيكا"، عبر مؤسسة "كوفاكس" العالمية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إنه سيتم تخزين لقاح "استرازنيكا"، "لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية" على حد قول الناطق بلسان الوزارة، كمال الشخرة، في بيان.

وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في جلب لقاحات.

وحتى الآن حصلت السلطة الفلسطينية على 10 آلاف لقاح من روسيا و2000 لقاح من إسرائيل.

كما تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى الان، بـ60 ألف لقاح وصلت إلى قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل أن أكثر من 100 ألف فلسطيني من العاملين فيها تلقوا خلال الأسبوعين الماضيين الجرعة الأولى من اللقاح.