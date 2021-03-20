"آيزنهاور" النووية تصل سواحل كريت بالمتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام يونانية، أن حاملة الطائرات الأمريكية النووية، "آيزنهاور"، وصلت إلى قاعدة "ماراثي" البحرية بساحل جزيرة كريت اليونانية.

واقتربت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، اليوم السبت، من الرصيف "K14" في الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، بمساعدة أربعة زوارق سحب، حوالي الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليونان، جيفري بيات، عبر تغريدة في تويتر: "تظهر زيارة الميناء هذه القدرات الفريدة التي توفرها سودا لدعم الوجود الأمريكي في منطقة شرق البحر المتوسط الديناميكية استراتيجيا".

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الناقلة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.