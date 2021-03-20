فصيل مجهول يتبنى تفجيرا استهدف التحالف شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن تفجيراً استهدف رتلاً لوجستياً تابعاً للتحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين، شمال العراق.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي قرب نقطة تفتيش العوجة في صلاح الدين".

واضاف المصدر، أن "التفجير لم يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية أو مادية في الرتل اللوجستي".

وعقب وقوع التفجير، أعلنت جهة تطلق على نفسها "فصيل المقاومة الدولية"، مسؤوليتها على ذلك الاعتداء.

وذكرت، نقلاً عن مواقع إعلامية مقربة من المليشيات، أن الهجوم "تم بالعبوات الخارقة للدروع قرب سيطرة العوجة".

والخميس الماضي، تبنت فصائل مليشاوية مسلحة، تطلق على نفسها "كتائب أبو الفضل العباس" هجوماً على رتل لوجستي بمحافظة الديوانية، جنوب العراق.

وتدخل أرتال التحالف الدولي اللوجيستية عامها الثاني من الاستهداف المتكرر بين الحين والآخر، في هجمات تتبناها مليشيات مسلحة تتبع لإيران.

ورغم الإجراءات الأمنية والاحترازات التي اتخذتها سلطات بغداد الأمنية، فإن مسلسل الاعتداءات على مصالح القوات الأمريكية وقوات التحالف متواصل.