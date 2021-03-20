دولة الإمارات تحفر 52 ألف بئر في أنحاء العالم بتوقيع الشارقة الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حفرت الإمارات، من خلال جمعية الشارقة الخيرية، 52 ألف بئر خلال 5 أعوام في عدد كبير من البلدان التي تعاني الجفاف وندرة المياه.



جاء ذلك في تقرير صدر عن إدارة المشاريع والكفالات بجمعية الشارقة الخيرية تزامنا مع احتفالات العالم بيوم المياه العالمي الذي يوافق 22 مارس.

وقال محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات، إن إدارة المشاريع تمكنت بعد عدد من الدراسات المستفيضة والزيارات الميدانية التي تمت خلال السنوات الماضية من تحديد أكثر المواقع احتياجا للمشاريع الخيرية بما يخدم الفقراء والمستحقين، وتم خلال السنوات الخمس المنقضية حفر 52 ألف بئر، بواقع 9494 بئرا خلال عام 2015 و7936 بئرا خلال 2016 و10118 خلال 2017 و9957 خلال 2018، بينما تم حفر 9669 بئرا خلال 2019 في مقابل 4626 خلال 2020 إلى جانب تمديد الشبكات بين القرى المتجاورة بما يرفع عن كاهل سكانها معاناتهم اليومية بسبب ندرة المياه.

وأشار الزري إلى أن الجمعية تعي الأهمية البالغة لهذا المشروع في ظل الجفاف الذي يضرب الكثير من دول أفريقيا وآسيا وقامت بتوفير شبكات التحلية في عدد كبير من البلدان لتوفير مياه الشرب الخالية من الشوائب.

وتنوعت الآبار بين الكهربائية والسطحية والعميقة والارتوازية وذلك وفق عدد السكان والطبيعة الجغرافية للمنطقة والتكلفة المطلوبة والتي تختلف من منطقة لأخرى ومن بلد لأخر.

وأوضح أن جهود الجمعية ارتكزت خلال الأعوام الماضية على توسيع حجم الاستفادة من مشاريع الآبار وحرصت على إنشاء الصهاريج الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي من شأنها توفير مياه الشرب لقطاع كبير من السكان في عدة قرى متجاورة وهو من شأنه يؤدي إلى الاستقرار والطمأنينة لدى المستفيدين، متوجها بالشكر الجزيل إلى المحسنين الذين شاركوا الجمعية في توفير المياه النقية للفقراء في المناطق المعدومة والنائية.