سفير روسيا لدى الولايات المتحدة يغادر واشنطن إلى نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

غادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن إلى نيويورك تمهيدًا للتوجه لموسكو لإجراء مشاورات.



وأعلنت الخارجية الروسية دعوة سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور وتحليل مسار العلاقات مع أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف في وقت سابق الأربعاء، نظيره الروسي بأنه "قاتل"، مؤكدًا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، تم إذاعتها الأربعاء "أوافق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل وسيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات الأمريكية".

ونفت موسكو مرارا مثل هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، وصرح المندوب الخاص لرئيس روسيا المعني بالتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، لصحيفة "كوميرسانت" بأن الولايات المتحدة تعيق نشر هذه الأدلة.

والخميس، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده لإجراء محادثات علنية على الإنترنت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمر الذي قابله البيت الأبيض بالقول إن "الولايات المتحدة تأمل أن تستطيع الاحتفاظ بعلاقة مثمرة مع روسيا".

وقال بوتين، خلال حديثه على التلفزيون الرسمي، إنه مستعد لبحث العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة فضلا عن القضايا الأخرى مثل الصراعات الإقليمية.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة تأمل أن تستطيع الاحتفاظ بعلاقة مثمرة مع روسيا، مؤكدة أن الرئيس غير نادم على وصف الرئيس الروسي "بالقاتل".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار هذا الشهر بسبب معاملة موسكو للسياسي المعارض أليكسي نافالني، في خطوة اعتبرتها روسيا تدخلا غير مقبول في شأنها الداخلي.

واتهمت السفارة الروسية في واشنطن، الأربعاء، الولايات المتحدة بالسعي لتشويه صورة روسيا وتحميل آخرين المسؤولية عن مشاكلها الداخلية.