شكرا لقرائتكم خبر عن أمهات يتظاهرن في بيروت ضد الطبقة السياسية الحاكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

نظمت حوالي 100 من الأمهات وقفة احتجاجية السبت في العاصمة اللبنانية تعبيراً عن سخطهن وغضبهن من الطبقة السياسية الحاكمة في بلد يشهد أزمة اقتصادية وسياسية خطيرة.

وكتب على لافتات رفعتها نساء، بعضهن برفقة أولادهن: «سرقتوا أموالنا ومستقبل أولادنا.. #ارحلوا»، وكُتب على لافتة أخرى: «أحلى هدية بعيد الأمهات هي أن ترحلوا»، بحيث يصادف عيد الأم الأحد في لبنان.

وانطلقت مسيرة نسائية بمناسبة عيد الأم، من جادة بشارة الخوري، وعبرت عدة أحياء في العاصمة وسط شعارات مناهضة للسلطة، باتّجاه مرفأ بيروت الذي أدى انفجار فيه إلى سقوط أكثر من 200 قتيل في آب/أغسطس، ونسب سببه إلى إهمال السلطات.

وقالت ندى آغا، وهي إحدى المشاركات في الاحتجاج: «كلّهم مجرمو حرب، كلهم أمراء حرب»، في إشارة إلى المسؤولين الحاليين الذين كانوا زعماء ميليشيات مسلحة خلال الحرب الأهلية (1975-1990)، مضيفةً أنهم «يتقاسمون الحصص منذ 30 سنة، وأخيراً فجّرونا وسرقوا أموالنا. نريد أن يرحلوا!».

من جهتها قالت بيترا صليبا، وهي متظاهرة في الخمسين من العمر: «هم دمروا البلد. من المستحيل أن يكون هناك أي حل طالما أنهم في الحكم»، وتابعت: «نريد تدميرهم كما فعلوا بنا».

ومنذ خريف 2019، يشهد لبنان أزمة مالية غير مسبوقة دفعت بالمصارف إلى فرض قيود قاسية على المودعين، وفقدت العملة الوطنية 90% من قيمتها في السوق السوداء، في حين تبخرت آلاف الوظائف، ووفقاً للأمم المتحدة، يعيش أكثر من 55% من اللبنانيين البالغ تعدادهم أربعة ملايين نسمة، تحت عتبة الفقر.

ولم تكن دعوات الأسرة الدولية والضغوط المحلية كافية لحمل الطبقة السياسية على اتخاذ التدابير العاجلة الضرورية لوقف الانهيار، والحكومة الحالية التي استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت، تتولى تصريف الأعمال، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.