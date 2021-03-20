شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.9 درجة يهز اليابان.. وصفارات إنذار في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شعر يابانيون بالهلع، بعدما ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي، متسبباً في اهتزاز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو ومنطقة دمرتها هزة أرضية قبل عشر سنوات، ما استدعى السلطات للتحذير من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، قبل أن تلغيها لاحقاً؛ لكنها لم تسفر عن أضرار في الممتلكات أو الأرواح.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في البداية أن الزلزال قوته 7.2 درجة، مشيرة إلى أنه وقع في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة مياجي على عمق 60 كيلومتراً، وأصدرت تحذيراً من موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر.

ولم تقع أضرار في مياجي، وكانت المرافق المحلية تتفقد حالة المحطات النووية في المنطقة. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال سبع درجات.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار على الفور، حسب المسؤول في مكتب إدارة الكوارث في المحافظة تاكاشي يوكوتا. وأوضح يوكوتا: «لم نتلق أي تقارير فورية عن حدوث أضرار أو إصابات بعد الزلزال وتحذير تسونامي. لكننا ما زلنا نجمع المعلومات».

وذكرت هيئة تنظيم الإشعاع النووي أنه لا توجد تقارير عن حدوث خلل في المنشآت النووية في المنطقة، بما في ذلك محطة فوكوشيما دايتشي النووية، ومحطة أونغاوا النووية والمنشآت الأصغر والمفاعلات النووية التجريبية.

وكانت مياجي من المناطق المتضررة، من جرّاء تلك الكارثة التي وقعت في شمال شرق اليابان قبل عقد. والشهر الماضي تعرضت المنطقة أيضاً لزلزال قوي أدى إلى إصابة العشرات.

وأوضح التلفزيون الياباني، أن خدمة القطار الرصاصة «توهوكو شينكانسين» أوقفت.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، أن الزلزال تسبب في قطع الكهرباء عن نحو 200 أسرة في مدينة كوريهارا في مقاطعة مياجي.

وقالت شيزوا أونوديرا من المتجر الذي تعمل فيه بمدينة إيشينوماكي: «كان زلزالاً سيئاً فعلاً، ظل طويلاً يهز المبنى من جانب إلى جانب. كان أطول حتى من زلزال الشهر الماضي.

لكن على الأقل المبنى هنا لم يحدث له أي شيء». وأضافت: «زجاجات كثيرة تحطمت على الأرضية».

وعلى بعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب من مركز الزلزال، شعر سكان طوكيو بالهزة الأرضية.

من جانب آخر، دوّت صفارات الإنذار من الزلازل، صباح أمس السبت، في العاصمة المكسيكية، بعدما ضرب زلزال بقوّة 5.7 درجة غربي البلاد من دون أن يخلّف ضحايا أو خسائر. وأفادت صحفية من وكالة الصحافة الفرنسية أن صفارات الإنذار دوّت في حيّ ديل فالي جنوبي العاصمة، غادر إثره عشرات الأشخاص منازلهم، لكن لم يشعر أحد بهزّة. تكرر الأمر في عدة أحياء شرق ووسط العاصمة.

وقالت رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينبوم على «تويتر» إنه جرى فتح تحقيق «لتحديد سبب دويّ الصفارات». وسجّل مساء الجمعة زلزال بقوّة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية غيريرو (غرب).

(وكالات)