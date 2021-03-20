شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات كبيرة تجتاح شرقي أستراليا وإجلاء الآلاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجلت السلطات الأسترالية، أمس السبت، آلاف السكان من مناطق عدة في الساحل الشرقي للبلاد، بعدما تعرضت إلى فيضانات خطرة ناجمة عن أمطار غزيرة، ما تسبب في اقتلاع المنازل، وإغراق الطرق، وانقطاع خطوط الكهرباء، ومحاصرة المئات بينهم طلاب إحدى المدارس الابتدائية بولاية نيو ساوث ويلز.

وناشدت السلطات في مدينة سيدني، الأكبر في البلاد، الناس البقاء في منازلهم، بعدما فاضت مياه سد رئيسي، وضرب إعصار صغير إحدى الضواحي الغربية. وسارعت أجهزة الإنقاذ الاسترالية إلى إخلاء 4 آلاف شخص بسبب الفيضانات الغزيرة، حيث تم توفير سبع نقاط إيواء للنازحين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتعرض غالبية ساحل ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم نحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، إلى هطول أمطار قياسية خلال شهر مارس/ آذار الجاري، وحذرت السلطات من استمرار هطول الأمطار لعدة أيام على الأرجح.

وقضى عشرات التلاميذ في بلدة كيندال الليل في مدرستهم الابتدائية بعدما حاصرتهم الفيضانات الكبيرة، اثر تعرض بلدتهم لمعدلات أمطار قياسية بمعدل قياسي 405 ملم، محطمة الرقم القياسي السابق في مارس/آذار الماضي. وبات 28 طفلاً في مكتبة المدرسة الحكومية مع 13 موظفاً، بعدما غمرت المياه الطرق، ومنعت أولياء أمورهم من القدوم لأخذهم، من بعد ظهر السبت. وأكد مسؤولو المدرسة أن الأطفال بخير.

وعللت وزارة التريية والتعليم في الولاية القرار، قائلة إن«السرعة التي غمرت بها الطرق بالأمس تعني أن الخيار الأكثر أماناً هو إبقاء بعض الطلاب والموظفين في المدرسة».وأوضحت المسؤولة بهيئة الطوارئ بالولاية كارلين يورك، أن السلطات تتوقع ارتفاع عدد النازحين خلال الأيام المقبلة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، في إفادة تلفزيونية: «أكره أن أقول هذا مرة أخرى لجميع مواطنينا في الولاية، لكنه لن يكون أسبوعاً سهلاً بالنسبة لنا. الأمطار قد لا تتوقف حتى الخميس أو الجمعة». وأصدر المسؤولون تسعة أوامر إخلاء لنحو 15 منطقة حتى ظهر أمس السبت. وشوهدت أضرار متزايدة في أنحاء الولاية، إذ اجتاحت المياه المنازل حتى النوافذ، وتحرك الناس بزوارق صغيرة وسط الشوارع، وتضررت الطرق.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية رياحاً مدمرة تصل سرعتها إلى 70 كيلومتراً في الساعة مع هبات رياح تتجاوز سرعتها 90 كيلومتراً في الساعة.

( وكالات)