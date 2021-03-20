شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يجدد الثقة في «الدعم السريع» وينفي أية نوايا انقلابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم - عماد حسن:

نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رغبة القوات المسلحة في الانقلاب وتغيير الحكومة، وقال: إنها تعمل على حماية المرحلة الانتقالية وصولاً إلى مرحلة الانتخابات.

وأشاد بدور قوات الدعم السريع في خدمة المواطنين، وقال: إنها قدمت نماذج تحتذى وعملت منذ إنشائها لمصلحة الشعب السوداني وثورة ديسمبر وبسط الأمن والاستقرار.

واضاف البرهان، خلال مخاطبته وداع قوات درع الصحراء من قوات الدعم السريع، بالكلية الحربية السبت، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، قام بأدوار كبيرة لا ينكرها إلا مكابر.

وأكد أن قوات الدعم السريع جزء أصيل من القوات المسلحة وستبقى جزءاً منها، وقال: مهما قلنا لن نوفي الدعم السريع حقه قبل التغيير وبعده. وأشار إلى أنها ساهمت بفاعلية وقامت بدور وطني في حماية السودان وأداء واجباتها ومهامها الوطنية.

وجدد البرهان الثقة في قوات الدعم السريع، وقال: «نقدر ما تقوم به.. سنبني السودان الذي نحلم به والدعم السريع سيكون جزءاً من بناء السودان»، وأضاف: «واثقون من توفير الأمن والطمأنينة للمواطن السوداني».

من جانبه، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، جاهزية قوات الدعم السريع لأي مهام تطلبها الحكومة الانتقالية، وأكد أن القوات جاهزة لتغطية الفجوة الأمنية في دارفور بخروج قوات «يوناميد».

وأوضح دقلو، أن كافة القوات النظامية تعمل بتنسيق تام بين وحداتها، وقال: «القوات النظامية على قلب رجل واحد وتعمل بتنسيق جيد». ووصف قوات درع الصحراء بالجاهزة والمدربة باحترافية لتنفيذ أي مهام تكلف بها، وأوصى قوات الدعم السريع بالالتزام والتقيد بالقوانين والأعراف في التعامل مع القضايا والمتفلتين.

إلى ذلك، دعا حزب الأمة القومي لإعادة بناء مؤسسات الفترة الانتقالية على أسس جديدة مع تهيئة المناخ السياسي والأمني؛ لضمان الانتقال السلس للديمقراطية الرابعة، وانتقد رئيس الحزب اللواء متقاعد فضل الله برمه ناصر، القوى السياسية والمدنية المكونة للحكومة قائلاً: إنها لا تحمل رؤية موحدة تجاه قضايا الوطن الكبرى.

وأشار في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، إلى التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية؛ أبرزها غياب الرؤية الجامعة، والخلل الهيكلي في منظومة الحرية والتغيير، وفقدانها الإرادة المشتركة، وصعوبة تنفيذ اتفاق سلام جوبا، خاصة في جانب الترتيبات الأمنية واقتسام السلطة والثروة إلى جانب تضارب مصالح ورؤى أطراف إقليمية ودولية حول الأوضاع فى السودان.

ونوه ناصر إلى التحديات الاقتصادية وصعوبة توفير احتياجات المواطن اليومية من خبز ووقود ودواء وغيرها، وقال: ان حزبه يرفض تقسيم البلاد على أسس إثنية، ويؤيد التقسيم الإداري.