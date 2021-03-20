شكرا لقرائتكم خبر عن 66663 زائراً لمراكز «بيئة الشارقة» خلال يناير وفبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة -”الخليج 365”

استقبلت 6 مراكز تابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، 66663 زائراً خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وقالت هنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة : «إن المراكز التابعة للهيئة تلعب دوراً توعوياً بيئياً كبيراً من خلال مختلف أنشطتها وبرامجها المتنوعة، وتسهم في زيادة و رفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان والزوار وأفراد المجتمع كافة، كما أنها تعتبر وجهة سياحية وترفيهية ممتعة للكبار والصغار، فهي بطبيعتها تصنف ضمن إطار السياحة البيئية التي أخذت تحتل مكانة مميزة لدى السياح على مستوى العالم».

وأوضحت أن لدى الهيئة ومراكزها برامج متنوعة جاذبة وهادفة، تسهم في زيادة إقبال الزوار عليها، فمتنزه الصحراء الذي يعنى بالحفاظ على مجموعة من الحيوانات التي تستوطن المنطقة، تطور إلى مجمع للعلم والثقافة والترفيه في آن واحد، حيث يحتوي على مراكز عديدة مختلفة، تشكل وجهة عائلية مثالية للنزهة والترفيه والمعلومات البيئية الثرية.