شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحتفل باليوم العالمي للمياه 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

تزامناً مع اليوم العالمي للمياه 2021 الذي يوافق 22 مارس من كل عام، ستقوم بلدية دبي بتنظيم ندوة افتراضية تحت شعار «تثمين أهمية المياه الجوفية» باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بحضور مجموعة من المختصين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة واستضافة مختلف فئات وشرائح المجتمع، وتهدف الندوة إلى تقديم ورصد أبرز التجارب في مجال المياه الجوفية وكيفية الاستفادة منها وتطويرها للتغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات.

وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على أهم انجازات البلدية في برامج المياه الجوفية وكيفية المحافظة عليها، إلى جانب التطرق إلى مصادر المياه في دولة الامارات.