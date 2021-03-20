شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب يقيس أثر جائزة خليفة لنخيل التمر عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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بتوجيهات سموّ الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، صدر عن الأمانة العامة للجائزة كتاب «دراسة متكاملة للإنجازات والآثار المتعددة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي» أعدته شركة «هيل للاستشارات الزراعية»؛ حيث أعرب سموّ الشيخ نهيان بن مبارك عن سعادته بما حققته الجائزة بالقول: «لقد تجاوزت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، نفسها؛ بل وغيرها من المنظمات، فيما حققته من نجاحات وإنجازات فاقت التوقعات خلال 14 عاماً من العمل الدؤوب في خدمة الشجرة المباركة والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي».

من جهته أشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أن هذا النجاح الذي تحقق، والبصمة المتميزة التي تركتها الجائزة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال الأعوام الماضية جعلتنا نشعر بالفخر والاعتزاز.