شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن واردات مصر من المواد البترولية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تراجع الواردات البترولية بشكل ملحوظ خلال شهر نوفمبر الماضى، وبلغت قيمة الواردات البترولية نحو 454 مليون دولار، بينما كانت 711 مليون دولار فى شهر نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغ 257 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 36.1%. ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن إجمالى الواردات البترولية بنهاية شهر نوفمبر الماضى: بلغت قيمة الواردات البترولية نحو 454 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2020 بتراجع بلغ 257 مليون دولار عن العام السابق. الواردات غير البترولية تراجعت إلى 5 مليارات و491 مليون دولار فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 5 مليارات و930 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019. ارتفاع معدلات الإنتاج من البوتاجاز فى شهر ديسمبر الماضى، وبلغ إجمالى الإنتاج نحو 157.3 ألف طن، بينما سجل الإنتاج 150.6 ألف طن فى شهر ديسمبر عام 2019. معدلات الاستهلاك من البوتاجاز شهدت ارتفاعا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك 336.6 ألف طن فى ديسمبر الماضى، مقابل 333.9 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019. بلغ حجم استهلاك السولار 1064 ألف طن فى ديسمبر الماضى، مقابل 994 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019. ونرصد فيما يلى 5 أرقام هامة عن إجمالى الواردات البترولية بنهاية شهر نوفمبر الماضى: