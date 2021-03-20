صور.. تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفًا لإيبراشية أبوقرقاص بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبة الدكتور محمد أبوزيد، مساء اليوم السبت، حفل تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص.
حضر الاحتفال، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.
وقدّم المحافظ، التهنئة إلى الأنبا فيلوباتير علي توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدّم التهاني لشعب أبوقرقاص؛ لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقف وراعي لهم.
جدير بالذكر، ان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أجرى سيامة 9 أساقفة بينهم الأنبا فيلوباتير يوم 7 مارس الجاري.