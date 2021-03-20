رئيس الحكومة الليبية يشدد على ضرورة حل أزمة الكهرباء في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء، والاستعداد الجيد لموسم الصيف المقبل بهدف التخفيف على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس اليوم السبت، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، حيث بحث معهم الاحتياجات الأساسية للشركة العامة للكهرباء، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الدبيبة العمل على تسهيل الإجراءات لإبرام العقود وتنفيذ المشاريع المتوقفة وإجراء الصيانات اللازمة للمحطات، وضرورة تذليل كل الصعوبات التي من شأنها مساعدة شركة الكهرباء على إنجاز مهامها.