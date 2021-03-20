إنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

وقالت المنظمة التي تتخذ مقرًا في مرسيليا جنوب فرنسا على تويتر إن عملية الإنقاذ جرت صباح السبت على مسافة 34 ميلًا بحريًا (63 كلم) من السواحل الليبية وشملت «قاربًا مطاطيًّا منكوبًا». وأوضحت مسؤولة من المنظمة لفرانس برس أنه تم إنقاذ 31 رجلًا وثماني نساء و67 قاصرًا 51 منهم غير مرافقين.
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