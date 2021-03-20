مواجهات حاسمة لوقف تعديات ميليشيا الانقلابيين

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن السبت، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط، في السعودية ، حيث تواصل الميليشيات المدعومة من إيران استهداف المدنيين.

ذكرت تقارير صحفية أن:«التصعيد العسكري في مأرب وأماكن أخرى، يظهر أن إيران تريد الضغط على الولايات المتحدة بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي»

في حين تم إحباط محاولة للميليشيا الحوثية بالتقدم تجاه مأرب في الكسارة، و التصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية.

مواجهات حاسمة

وفي جهة أخرى استطاعت ضربات مدفعية للجيش اليمني، تدمير آليات قتالية تابعة للمسلحين الحوثيين شرق مدينة تعز المركز الإداري للمحافظة، التي تحمل ذات الاسم في جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن مدفعية الجيش تمكنت مساء الجمعة، من إحراق عربة تابعة للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في تلة السلال شرقي المدينة.

وأضاف أن قوات الجيش رصدت تحركات لعناصر المليشيات في الجبهة الشرقية، واستهدفت مدفعيا عربة تحمل رشاشا من عيار 23، وعلى متنها عناصر حوثية، وأسفر هذا الاستهداف عن تدمير العربة ومصرع العناصر الحوثية الذين كانوا على متنها.

وفي سياق متصل شن التحالف في اليمن، غارات جوية لدعم قوات الحكومة اليمنية التي صدت هجوما للمتمردين الحوثيين، غرب محافظة مأرب شمال اليمن.