تزايد قتلى محتجي ميانمار

سقط عدة أشخاص ما بين قتيل وجريح، في الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في ميانمار، وفقا لوسائل إعلام محلية وتقارير لشهود عيان، فيما تواصل قوات الأمن قمعها العنيف ضد المعارضة. وأطلقت قوات الأمن النار، وقتلت شخصا على الأقل في حي هلاينج ثاريار للعمال، في العاصمة السابقة يانجون في وقت سابق، حسبما أفادت فتاة من السكان المحليين. ووفقا لمنظمة مساعدة السجناء، قُتل 235 شخصًا بالفعل واحتُجز حوالي 2330 مؤقتًا على الأقل، في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي. وعلى الرغم من عنف قوات الأمن والاعتقالات، نزل الآلاف إلى الشوارع مرة أخرى، ويطالب المشاركون، من بين أمور أخرى، بالإفراج عن زعيمة الحكومة المخلوعة أون سان سو تشي. وقال أحد المتظاهرين في يانجون «هؤلاء لم يعودوا جنودا أو رجال شرطة.. إنهم إرهابيون».



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