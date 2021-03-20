الاستخبارات العراقية تضبط 6 صواريخ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غربي نينوى شمالي بغداد، وقالت المديرية في بيان صحفي أورده موقع «السومرية نيوز»، إن «مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة 43، تمكنوا من ضبط ستة صواريخ مدفع 106 ملم، وقذيفتي مدفع 155 ملم، في قرية أشوا التابعة لناحية تل عبطة غربي نينوى» . وأشارت إلى أن «العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى»، مضيفة أن «مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة».



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