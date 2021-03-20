إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة هدفها إطالة أمد الملء

ووفقًا له، فقد يتم دائمًا حل قضايا تقاسم المياه من خلال المفاوضات القائمة على قانون المياه الدولي، وقال «يجب أن نناقش القضايا على أساس معايير وليس بقرار من أطراف ثلاثة». وقال: أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات. هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا. يشار إلى أن مصر والسودان تطالبان باتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
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