محتجون يطالبون بحل البرلمان التونسي

خرج محتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس في مسيرة تطالب بحل البرلمان. وهذه من المسيرات النادرة التي تطالب بحل أعلى سلطة في البلاد ومحور النظام السياسي المعتمد في تونس منذ صدور دستور 2014، وهو نظام برلماني معدل. ورفع المحتجون، الذين تراوح عددهم بين 200 و300 شخص، لافتات مؤيدة للرئيس قيس سعيد تطالب بتطبيق الفصل 80 من الدستور الذي يتضمن إجراءات حل البرلمان. وردد المحتجون «حل البرلمان» و«الشعب يريد حل البرلمان». وترددت مثل هذه الدعوات سابقا وبشكل عرضي بين أنصار الرئيس سعيد أثناء زياراته لبعض المناطق والأحياء الشعبية، ولكن هذه الدعوات خرجت إلى العلن وبشكل منظم وعبر لافتات صريحة. ويطغى التوتر على علاقة الرئيس سعيد بالبرلمان والأحزاب الرئيسية الممثلة فيه، وفي مقدمتها التحالف الداعم للحكومة المستقلة الحالية برئاسة هشام المشيشي.



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