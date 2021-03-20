بالفيديو.. مقاتلات التحالف تحبط تقدماً لميليشيا الحوثي في مأرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 مارس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - مارس - 2021 7:42 مساءً

شنت مقاتلات تابعة لتحالف دعم الشرعية غارات جوية لدعم قوات الحكومة اليمنية التي صدت هجوما للمتمردين الحوثيين غربي محافظة مأرب شمالي البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” تسجيلاً مصوراً يظهر “إحباط محاولة الميليشيا الحوثية التقدم باتجاه مأرب في الكسارة، و التصدي لها من قبل الجيش الوطني اليمني والقبائل بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن وقواته الجوية”.

وذكرت الوكالة أنه “تم القضاء على أرتال الميليشيا الحوثية وتدمير معداتها العسكرية واصطياد بعض الدبابات وإلحاق خسائر كبيرة في صفوف عناصرها الإرهابية”.

وتحدث مصدر حكومي يمني لوكالة فرانس برس عن “مقتل 70 مقاتلا على الأقل، بينهم 22 جنديا من القوات الحكومية وجرح عشرات من الطرفين في مواجهات جديدة خلال الساعات 48 الماضية”.

وأوضح المسؤول أن المتمردين “شنوا هجوما عنيفا مصحوبا بالدبابات والعربات في جبهة الكسارة وتم التصدي للهجوم القوي بمساندة طيران التحالف”.