التوزيع الجغرافي للإصابات الـ444 بكورونا… جهتا البيضاء والرباط في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ444 لجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 313 حالة جديدة، منها 246 حالة بالدار البيضاء الكبرى، فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 32 حالة، منها 19 حالة بسلا.

كما سجلت بجهة الشرق،26 حالة، منها 17 حالة بوجدة، تليها جهة مراكش آسفي، وسجلت بها 23 حالة، منها 11 بمراكش.

وفي جهة طنجة أصيلة سجلت 13 حالة، تليها جهة سوس ماسة بـ12 حالة، ثم جهة الداخلة وادي الذهب بـ11 حالة، تليها درعة تافيلات ب6 حالات، والعيون الساقية الحمراء بـ4 حالات، وحالتان بكل من جهتي فاس مكناس وبني ملال خنيفرة.

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