بعد خمود نحو ثمانية قرون… بركان آيسلاندا يثور مجددا -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مكتب الأرصاد الجوية في آيسلاندا، أن بركان “فاجراد السفيال” الواقع في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غرب البلاد، ثار مجددا بعد خمود مدة 781 عاما.

ونشر المكتب عبر موقعه على “فايسبوك”، فجر السبت، لقطات لعمليات ثوران صغيرة للبركان، وانتشار الحمم البركانية في المنطقة.

وأوضحت الأرصاد أنه تمت مشاهدة الحمم من العاصمة ريكيافيك الواقعة على بعد 32 كم.

وأضافت أنه من المرتقب عدم إجراء عمليات إجلاء لأهالي المنطقة، بسبب وقوع الثوران في مكان بعيد عن المباني السكنية.

وشهدت شبه جزيرة ريكيانيس أكثر من 50 ألف زلزال صغير في الفترة ما بين 24 فبراير الماضي، و17 مارس الجاري، ما اعتبره العلماء بأنه مؤشر على ثوران مرتقب للبركان.