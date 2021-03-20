شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: عمليات تجنيد قسري موسعة ضد الأطفال والطلاب في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثيين، بتنفيذ عمليات “تجنيد قسري” في مناطق سيطرتها لصالح قواتها في محافظة مأرب.

وقال الإرياني، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم السبت، إن “تقارير محلية تؤكد قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران بتتفيذ عمليات واسعة للتجنيد القسري في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، شملت المواطنين وطلبة المدارس والجامعات والموظفين والعمال وأبناء القبائل، والضغط على مدراء المدارس والمشائخ وعقال الأحياء السكنية”​​​.

وتابع: “قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذه الخطوة يعكس مضيها في التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، وتقويض دعوات وجهود التهدئة، وحجم الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها في المعارك الدائرة مؤخراً، وعدم اكتراثها بمصير المغرر بهم ممن تدفع بهم في هجماتها الانتحارية”.

ودعا وزير الإعلام اليمني، “المشائخ والعقال والآباء والأمهات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي العنصرية إلى مقاومة هذه الممارسات الإجرامية ورفض إلقاء أبنائهم في محارق موت مفتوحة في مختلف جبهات مأرب، وأن لا يكونوا شركاء ومسؤولين على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بحق اليمنيين”.

كما طالب الإرياني، “المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على مليشيا الحوثي العنصرية لوقف عمليات التجنيد القسري للمدنيين بمن فيهم فئة الأطفال باعتبارها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، وتقديم المسئولين عنها من قيادات المليشيا للمحاسبة باعتبارهم “مجرمي حرب”.