انت الان تتابع خبر بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل إصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 888 موزعة كالآتي :
أبو دشير----------------28 التراث------------------4
الحارثية----------------8
الحرية-----------------63
الدورة-----------------49
الدولعي----------------14
الرحمانية---------------5
السيدية--------------- 25
الشالجية-------------- -15
الشعلة----------------72
الصالحية---------------3
الطارمية---------------31
الطوبجي---------------3
العامرية--------------- 40
العطيفية---------------13
العلاوي-----------------5
الغزالية----------------27
القادسية ---------------11
الكاظمية --------------82
اللطيفية ---------------11
المحمودية-------------34
المعالف----------------7
المكاسب ---------------4
المنصور ---------------30
المواصلات--------------5
الوشاش-----------------9
اليرموك ----------------19
جكوك------------------4
حي الجامعة-------------21
حي الجهاد--------------44
حي الخضراء------------ 15
حي العامل--------------26
حي العدل--------------- 23
حي الفرات---------------2
سبع البور----------------2
سجن التاجي-------------1
سويب------------------7
شارع حيفا--------------6
سكنة جانب الرصافة------3
محافظة صلاح الدين------1
أبو دشير----------------28
أبو غريب ---------------39
الإسكان-----------------8
الاعلام-----------------21
البياع------------------25
التاجي-----------------23
الحارثية----------------8
الحرية-----------------63
الدورة-----------------49
الدولعي----------------14
الرحمانية---------------5
السيدية--------------- 25
الشالجية-------------- -15
الشعلة----------------72
الصالحية---------------3
الطارمية---------------31
الطوبجي---------------3
العامرية--------------- 40
العطيفية---------------13
العلاوي-----------------5
الغزالية----------------27
القادسية ---------------11
الكاظمية --------------82
اللطيفية ---------------11
المحمودية-------------34
المعالف----------------7
المكاسب ---------------4
المنصور ---------------30
المواصلات--------------5
الوشاش-----------------9
اليرموك ----------------19
جكوك------------------4
حي الجامعة-------------21
حي الجهاد--------------44
حي الخضراء------------ 15
حي العامل--------------26
حي العدل--------------- 23
حي الفرات---------------2
سبع البور----------------2
سجن التاجي-------------1
سويب------------------7
شارع حيفا--------------6
سكنة جانب الرصافة------3
محافظة صلاح الدين------1
الشفاء: 652.. الوفيات:7