روسيا تعلن استعدادها لاستئناف حركة الطيران مع كوبا بالكامل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، اليوم السبت، عن استعداد شركات الطيران الوطنية لاستئناف الرحلات من وإلى كوبا بالكامل.

وجاء في بيان أصدرته الوكالة في ختام لقاء أجراه رئيسها ألكسندر نيرادكو مع وزير السياحة الكوبي خوان كارلوس غارسيا غراند، أن الجانبين اتفقا على بحث مسألة توسيع حركة الطيران بين البلدين بشكل معمق، "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي في روسيا وكوبا".

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد للوزير الكوبي "الدرجة العالية من استعداد شركات الطيران (الروسية) لاستئناف الرحلات بين روسيا وكوبا بالكامل".

ومع أن حركة الطيران بين البلدين أعيد فتحها في أكتوبر الماضي، بعد تعليقها ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا، إلا أن مطار جزيرة كايا كوكو الكوبية يبقى الوحيد حيث يمكن للطائرات الروسية أن تهبط، فيما يبقى دخول معظم أراضي كوبا محظورا على السياح حتى الآن.