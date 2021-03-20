الاتحاد الأوروبي يهدد "أسترازينيكا" بحظر تصدير لقاحها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوقف صادرات لقاحات "أسترازينيكا" إذا لم يستلم الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم الجرعات.

وقالت في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية اليوم السبت: "لدينا خيار حظر كل تصدير مقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى".

وأضافت أن الشركة لم تسلم سوى ثلاثين بالمئة من تسعين مليون جرعة لقاح كانت قد وعدت بها في الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي تحذير فون دير لاين بينما تبذل دول الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لتسريع حملتها، ويواجه بعضها موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا وتجديد فرض قيود على الحياة العامة.

وكانت "أسترازينيكا" تحدثت عن تأخير في الإنتاج بمصانعها في الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين الأوروبيين غاضبون من أنها تمكنت من تنفيذ عقدها في بريطانيا وبقيت مقصّرة في القارة.

ورحب وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون باللهجة الأكثر صرامة التي صدرت عن المفوضية الأوروبية.

وقال لوكالة "فرانس برس": "نحن بحاجة إلى مبدأ المعاملة بالمثل: نقوم بتزويد الآخرين إذا قاموا بتزويدنا وفق العقود الموقعة"، مضيفا أنه على أوروبا "الدفاع عن مصالحها".