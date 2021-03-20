شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف صندوق رعاية المبتكرين.. تحويل الأفكار لمنتجات قابلة للتسويق الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت اللائحة التنفيذية لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 2587 لسنة 2020، بأنه يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها

ويختص الصندوق بالتواصل مع القطاعات المختلفة سواء مدارس، وجامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها، وانشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية.

ويتولى الصندوق تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج. بالإضافة إلى أنه يعمل على توفير خبراء فى كافة المجالات بغرض تحقيق أهدافه، ويشمل ذلك مجالات القانون والتسويق والملكية والاقتصاد ودراسات الجدوى وغيرها من المجالات التى قد يحتاجها المبتكرون والنوابغ. هذا بالإضافة إلى تمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.