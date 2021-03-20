شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة روزاليوسف تختار الحاجة زينب الأم المثالية لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت مجلة روزاليوسف فى عددها هذا الأسبوع الحاجة زينب لتكون الأم المثالية لهذا العام.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن من لاتجد قوت يومها وتتبرع بقرطها لدعم وطنها هى الأحق باللقب، مضيفا أن مجلة روزاليوسف تختار الحاجة زينب الأم المثالية لهذا العام لتصبح ذكراها حاضرة ومخلده فى الضمير الوطني، مؤكدا أن الدولة لن تنسى اسم هذة السيدة.

وتضمن عدد مجلة روزاليوسف موضوع شامل بالصور عن الحاجة زينب وجاء عنوانه الأم المثالية بجدارة .