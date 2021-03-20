السلطات الأسترالية تعلن عن إجلاء نحو أربعة آلاف شخص بسبب الفيضانات

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

أعلنت السلطات الأسترالية السبت، عن إجلاء نحو أربعة آلاف شخص بسبب الفيضانات التي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة في شرق البلاد.



وأشارت كارلين يورك، المسؤولة بهيئة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز، إلى أن السلطات تتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة.

لذلك، تم توفير سبع نقاط إيواء للنازحين بسبب الأحوال الجوية.

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة تتطورت إلى إعصار صغير دمر بعض الشوارع في حي بغرب سيدني.