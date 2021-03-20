سياسي تركي يشن هجوماً حاداً على اردوغان

محمد الفلاح - السبت 20 مارس 2021

قال حسيب كابلان، البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوظف حزب الحركة القومية في تنفيذ مخططاته القذرة.



تصريحات كابلان جاءت خلال برنامج “المتابعة الساخنة”، وذلك تعليقا على الدعوى القضائية المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وقرار إسقاط عضوية البرلمان عن النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وأوضح كابلان أن النزاعات بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تنفجر على رأس الأكراد.

وفي حديثه عن جرجرلي أوغلو، قال كابلان إن حزب جرجرلي أوغلو يتصرف كحزب وحيد في البرلمان، أهنئه على ذلك، مشيرا إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي وجرجرلي أوغلو أشعلا نار نوروز بمقاومتهما في البرلمان.

وأكد النائب السابق أن حزب العدالة والتنمية سيقول في المستقبل: لقد خدعنا يما يتعلق بحزب الشعوب الديمقراطي.

وأشار كابلان وهو محامي حقوقي، إلى أن أردوغان يحسب كيف يمكن أن يصبح رئيسًا مرة أخرى في انتخابات مبكرة محتملة، بينما يحسب بهجلي كيف يمكنه تخطي العتبة الانتخابية، مؤكدا أنه إذا كانت المعارضة أكثر حكمة، فستستفيد من هذه الأحداث