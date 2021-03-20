بالصور.. 'شعلة نوروز' تضيء ليل كردستان العراق

وتشمل الاحتفالات بالعيد القومي للكرد "نوروز" عموم محافظات دهوك واربيل والسليمانية.

ويحتقل الكرد في 21 من آذار من كل عام، بعيد نوروز الذي يعد عيداً قومياً وتاريخياً لهم يعبر عن "الحرية والتخلص من الظلم"، إضافة إلى أنه يمثل رأس السنة الجديدة في التقويم الكردي، كما يعتبر عطلة رسمية في عموم العراق.