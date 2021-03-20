شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي»: هجمات الحوثيين جرائم حرب.. وأمن السعودية ركيزة أساسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدان البرلمان العربي إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة على مدينة خميس مشيط، مطالباً المجتمع الدولي بتدخل عاجل وحاسم لردع الانقلابيين الحوثيين عن الاستهداف المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، التي تعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع المملكة فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي اعتداء أو تهديد يطال أمنها، مؤكداً أن أمن واستقرار السعودية ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.