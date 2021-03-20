شكرا لقرائتكم بعد يومين من تطعيمه.. إصابة عمران خان بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان، اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19، وذلك بعد يومين من تلقيه التطعيم. وأضاف في تغريدة أن خان "عزل نفسه في المنزل".

وكان خان (68 عاما) تلقى، الخميس، لقاح سينوفارم الصيني الذي تسلمت إسلام اباد مليون جرعة منه كتبرع من بكين.

إلى ذلك، دعا مع بداية تفشي الجائحة قبل عام، مواطنيه إلى تفادي الذعر، قائلا إن "97% من المرضى تعافوا"، لكنه عاد ووبخهم بعد أشهر، محذرا من أن "الناس لا يأخذون الأمر على محمل الجد".

"وضع مقلق"

وفي وقت سابق اليوم السبت، قال مستشار خان للشؤون الصحية، إن الزيادة الأخيرة في عدد الحالات خلال الأيام الماضية تنذر "بوضع مقلق".

يشار إلى أن الدولة الآسيوية الفقيرة البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، كانت تجنبت في شكل كبير فرض تدابير إغلاق موسعة كالتي طبقتها عدد من الدول، واختارت اعتماد سياسات احتواء "ذكية" تتضمن إغلاق أحياء لفترات قصيرة.

عمران خان

وسجلت باكستان، أمس الجمعة، 3876 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 623 ألفا و135 حالة.

كما أفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات الفيروس في وزارة الصحة بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 42 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و799 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 1446 شخصا، ليبلغ تراكمي المتعافين منذ بدء الجائحة 579 ألفا و760 شخصا.​