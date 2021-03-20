شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند على وقع احتجاجات عنيفة واشتباكات قرب قصر الملك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - رويترز

استخدمت الشرطة التايلاندية مدفعاً للمياه في التصدي لمحتجين تجمعوا بالقرب من قصر الملك في بانكوك السبت، للمطالبة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام الملكي.

وتقدم المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع على جبهات مختلفة في مواجهة المحتجين لإبعادهم عن القصر الكبير، وفي بعض الأماكن واجهوا محتجين ألقوا عليهم ألعاباً نارية.

واحتشد ما يزيد على ألف محتج بالقرب من القصر في بانكوك بمنطقة تعرف باسم سانام لوانج، أو الميدان الملكي.

وتأتي التظاهرات بعد فشل البرلمان الأسبوع الماضي في تمرير مشروع قانون لإعادة كتابة الدستور المدعوم من الجيش، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

ويقول المحتجون إن الدستور الذي أعده الجيش بعد انقلاب عام 2014 يمنح الملك سلطات أكثر من اللازم.