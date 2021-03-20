شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار من الزلازل تدوّي في العاصمة المكسيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - أ ف ب

دوّت صفارات الإنذار من الزلازل، السبت، في العاصمة المكسيكية، بعدما ضرب زلزال بقوّة 5,7 درجات غرب البلاد دون أن يخلّف ضحايا أو خسائر.

وأفاد شهود عيان بأن صفارات الإنذار دوّت في حيّ ديل فالي جنوبي العاصمة، غادر على إثره عشرات الأشخاص منازلهم، لكن لم يشعر أحد بهزّة، وتكرر الأمر في عدة أحياء شرق ووسط العاصمة.

من جهتها، قالت رئيسة بلدية مكسيكو كلوديا شينبوم على تويتر، إنه جرى فتح تحقيق «لتحديد سبب دويّ الصفارات».

وسجّل مساء الجمعة زلزال بقوّة 5,7 درجات على مقياس ريختر في ولاية جيريرو (غرب)، وحُدّد مركز الهزّة التي لم تخلف ضحايا أو أضرار، على مسافة 59 كم شرقي مدينة سان ماركوس في ولاية جيريرو.

وشعر السكان بالزلزال في منتجع أكابولكو البحري القريب من مركزه، ما أدى إلى مغادرة سياح كثيرين فنادقهم، وأوضحت شينبوم أن الهزّة أثارت ردود فعل متوترة لدى سكان في العاصمة نتيجة انطلاق صفارات الإنذار.

والمكسيك التي لها ساحل طويل على المحيط الهادئ، مسرح للعديد من الزلازل، ففي أيلول/سبتمبر 2017، أدى زلزال بقوّة 7,1 درجات إلى مقتل 370 شخصاً وإصابة أكثر من سبعة آلاف في مكسيكو، وعام 1985، أودى زلزال بقوّة 8,2 درجات بأرواح آلاف المكسيكيين.