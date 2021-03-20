شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك في صفوف «الإخوان» بعد التهدئة الإعلامية بين مصر وتركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نهج جديد تبنته تركيا إزاء جماعة «الإخوان» الإرهابية، يحمل بين طياته تخلّيا تدريجيا عن دعمها لهم، وسط مساع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتحسين العلاقات مع مصر، ومصالحة لم تتضح آلياتها بعد.

وطلبت السلطات التركية من وسائل الإعلام «الإخوانية» التي تتخذ من تركيا مقراً لها «تخفيف النبرة» نحو السلطات المصرية، في ظلّ مساعي أنقرة لتهدئة التوتر مع القاهرة بعد أعوام من التأزم، وسط تقارير عن اعتقال البعض منهم وتجميد حساباتهم المصرفية، إضافة إلى منع دخول عناصر جديدة تابعة للجماعة الإرهابية.

وتستضيف تركيا مكاتب ثلاث قنوات تلفزيونية «إخوانية»، عي الشرق، والوطن، ومكملين، التي تستهدف مصر وقيادتها بأخبار كاذبة على مدار السنوات الماضية. وأدت هذه الإجراءات من الجانب التركي إلى حالة من الهلع والارتباك بين صفوف الجماعة الإرهابية، وذلك خوفاً من تسليمهم إلى القاهرة أو فقدان الملاذ الآمن الذي وفرته لهم أنقرة منذ العام 2013.

من جانبه، كتب أيمن نور، الذي يدير قناة "الشرق" في حسابه على «تويتر» إنه أجرى الخميس لقاء مع ممثلين للسلطات التركية أعلموه خلاله «رغبة تركيا في تخفيف حدة نبرة وسائل الإعلام هذه» حيال مصر. لكنه نفى تقارير صحفية أوردت أن السلطات التركية لوّحت بإغلاق وسائل إعلام مصرية معارضة أو طرد عناصر إخوانية.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت مصادر إعلامية، السبت، إلى أن الاستخبارات التركية أبلغت رجال أعمال من جماعة «الإخوان» الإرهابية بمغادرة البلاد خلال 90 يوماً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعرب عن نيته الأسبوع الماضي، تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها في حال أفضت إلى نتائج إيجابية. وقال: «الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني».

ورد وزير الخارجية المصري سامح شكري، بتأكيد حرص بلاده على استمرار العلاقة بين الشعبين المصري والتركي، مشيراً إلى أن «المواقف السياسية السلبية من الساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين».

وقال: «إذا ما وجدنا هناك تغييراً في السياسة التركية تجاه مصر وعدم تدخل في الشؤون الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، قد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية». وأضاف: «لا توجد علاقات خارج القنوات الدبلوماسية الطبيعية». بينما قال وزير الدولة للإعلام في مصر أسامة هيكل لرويترز إنه يرجب بالخطوة التركية التي وصفها بأنها «بادرة طيبة تخلق مناخاً ملائماً لبحث ملفات الخلافات بين الدولتين». وتبذل أنقرة منذ أسابيع جهوداً لترميم علاقاتها مع القاهرة بعد أن تدهورت منذ عام 2013 إثر ثورة 30 يونيو على النظام الإخواني.