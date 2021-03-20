شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 5205 إصابات و 87 وفاة بـ "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - بترا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 87 وفاة و5205 إصابات بفيروس كورونا المستجد السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5788 وفاة و526666 إصابة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" بأن الإصابات الجديدة توزعت على 2411 حالة في عمّان، و978 حالة في إربد، منها 95 حالة في الرمثا، و424 حالة في الزرقاء، و298 حالة في المفرق، و237 حالة في البلقاء، و198 حالة في العقبة، و178 حالة في عجلون، و149 حالة في مأدبا، و108 حالات في جرش، و91 حالة في الطفيلة، و81 حالة في الكرك، و52 حالة في معان، منها 9 حالات في البترا.

وأضافت الوكالة أن الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أشار إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 94124 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 398 حالة، فيما غادرت 190 حالة.

ولفت الموجز إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 3287 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم الجمعة، 2552 بنسبة إشغال بلغت 48 بالمئة، بينما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم الجمعة، 729 بنسبة إشغال بلغت 57 بالمئة.

وأردف الموجز أن إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم الجمعة، بلغ 374 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 32 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 6302 حالة شفاء السبت في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 426754 حالة، وإجراء 27692 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5431286 فحصاً، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة 18.8 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم الجمعة التي بلغت 18.94 بالمئة.