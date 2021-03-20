شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل الكوليسترول مع الجينات ينبئ بالنوبة القلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم مؤخراً نشر دراسة في مجلة «الدورة الدموية» أظهرت أن تأثير الكولسترول في احتمالية تعرض الشخص للإصابة بالنوبة القلبية يعتمد على جينات ذلك الشخص.

توصلت إلى تلك النتائج شركة رائدة في برمجيات الجينوم ومتخصصة في تطوير درجات المخاطر المتعددة الجينات للطب الشخصي.

باستخدام برنامج تحليل خاص أظهرت البيانات أن الجمع بين المعلومات حول المخاطر الجينية للشخص للإصابة بنوبة قلبية مع مستوى الكولسترول الخاص به يساعد في تحديد ما إذا كان عرضة بدرجة كبيرة للإصابة بالنوبة القلبية؛ بما في ذلك من قد يحتاجون للعلاج باستخدام العقاقير الخافضة للكولسترول أو المثبطات.

يُظهر البحث أنه لا يكفي معرفة عوامل الخطر التقليدية لتقييم خطر إصابة شخص ما بنوبة قلبية بدقة بل يجب هناك حاجة أيضاً لمعرفة المخاطر الجينية الخاصة بهم. يختلف المستوى الأمثل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) اللازم لخطر الإصابة بنوبة قلبية بشكل طبيعي اعتماداً على الاستعداد متعدد الجينات للإصابة بنوبة قلبية.