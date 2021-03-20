«سيناريو سيئ».. السودان يكشف عن مشكلة جديدة في البلاد بسبب سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد حسن، عن مشكلة جديدة تواجه بلاده، بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وقال حسن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إن عدم التوصل لاتفاق واضح بشأن تشغيل سد النهضة، "أحد أسباب التأثير على توليد الكهرباء في السودان".

وأوضح وزير الطاقة السوداني أن "الأمر أدى إلى ضغط زائد على التوليد المائي، ما أثر على ضبط الكهرباء".

وأكد الوزير أن "السودان قرر اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة".

وأشار حسن إلى أسباب أخرى، قائلاً إن قطاع الكهرباء "عانى من صعوبة في الحصول على قطع الغيار وغياب الصيانة، الحظر الاقتصادي، بسبب العقوبات الأمريكية".

كما لفت إلى "اقتراب ظهور نتائج معالجة استقرار التيار الكهربائي عبر الإجراءات المستمرة والتى وصفها بـ "البطيئة".

وكانت مصر قد حذرت من الأضرار الجسيمة المترتبة على القاهرة والخرطوم، في حال أصرت أثيوبيا على المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الجاري.

وقالت وزارة الخارجية إن إثيوبيا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتيّ المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

والشهر الماضي، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.