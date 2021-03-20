شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المناطق التى سيتم تطويرها بالقاهرة التاريخية.. أبرزها باب زويلة والحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمام كبير وخاص تقوم به الدولة وأجهزتها لتطوير منطقة القاهرة التاريخية واحداث تطوير شامل بها واستغلالها الاستغلال الأمثل فى جذب فئة كبيرة من السائحين والدارسين المهتمين بهذا النوع من الاثار والتى اشتملت الرؤية على العديد من المقترحات التى تؤدى فى مجملها إلى تغير شكل المنطقة واستعادة رونقها وإحياء الشخصية الحضارية لها بجانب التطوير المجتمعى والتجارى مما يؤدى إلى مردود اقتصادى وسياحى قوى على الدولة، وكانت المقترحات كالتالى كما رصدتها دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات:

1- تطوير منطقة باب زويلة التى تضم العديد من المبانى التاريخية منها، “مسجد الصالح طلائع، وسبيل محمد على، وتكية الكلشنى، وبيت الشيخ القاياتى، ومسجد إينال اليوسفى، ومسجد الكردى، وبيت الشبشيرى، ومدرسة القربية، وزاوية فرج بن برقوق، وربع الدهيشة.

2- تطوير منطقة الحاكم والتى تضمن مجموعة من المبانى التاريخية منها “وكالة كحلا، ووكالة قايتباى، وباب وكالة قيسون، وباب النصر، وباب الفتوح.

3- إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين لتتضمن “مشروع خان الحسين للحرف اليدوية، وفندقا 4 نجوم، ومنطقة بازارات، ومطاعم، ومنطقة مدرسة حرفية للتعليم والتدريب على الحرف اليدوية، لإحياء هذه الحرف، على غرار مدرسة بيت جميل بالفسطاط، إلى جانب فندق المسافر خانة

4- تأهيل وإحياء منطقة “درب اللبانة”، من حيث إعادة استخدام بعض المبانى لتصبح مزارات سياحية وفنية ودينية، إلى جانب المسار التعليمى والثقافى الذى يشمل مركزًا لعرض الأفلام الوثائقية، فضلًا عن مناطق خدمات، ومسار آخر ترفيهى وتجارى وسكنى، ومسار سياحى، ومسار للخدمات المجتمعية يحتوى على أسواق ومقاهٍ ومطاعم، ومنافذ بيع، وحديقتين ترفيهية وعامة، وأماكن انتظار للسيارات.

5- تطوير منطقة الحطابة والتى تشمل عددا من مبانى العصرين المملوكى والعثمانى، بالإضافة إلى مبان تاريخية ودينية مميزة، ونحو 67 ورشة حرفية أغلبها يدوية، ومركز صناعة منتجات تطعيم الصدف بالقاهرة.

6- تجديد منطقة “سوق السلاح”، ليصبح مسارًا لعرض جميع الفصول التاريخية التى مرت على القاهرة التاريخية بداية من العصر الفاطمى المتمثل فى المقامات القديمة إلى العصر الحديث مرورا بالعصر المملوكى والعثماني.

7- تطوير السور الشمالى من “باب الفتوح” إلى “باب النصر”، لما للأسوار الشمالية من أهمية تاريخية حيث كانت القاهرة معروفة باسم “المحروسة”، كنايةً إلى نظام التحصينات التى كانت تحميها.