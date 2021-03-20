شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مستوى البنية الأساسية أبرزها.. كيف يتم تحديد القرى بحياة كريمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركات وجهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية وكافة مؤسساتها من أجل تنمية وتطوير جميع القرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا بهدف تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية، لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة، وأيضًا نصيبًا عادلًا فى المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج. ويتم تحديد القرى وفقًا لعدد من المعايير، من ضمنها:

انخفاض مستوى البنية الأساسية (رصف، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي)

انخفاض عدد الخدمات الحكومية (وحدة صحية ـ مدرسة ـ مركز شباب وغيرها )

ارتفاع نسبة البطالة

ارتفاع نسبة الأمية

انخفاض مؤشرات الرعاية الصحية

انخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة

توفر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.