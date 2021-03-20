صدارة مشتركة بين الدشيرة والسطاد ومعاناة مستمرة لوداد تمارة

جدة - عبدالحي حسين -

استكملت اليوم السبت مباريات الجولة 15 من القسم الاحترافي الثاني، بإجراء ثلاث مباريات، إذ واجه أولمبيك الدشيرة وداد تمارة بملعب أدرار، فيما استقبل الوداد الفاسي نظيره شباب أطلس خنيفيرة بالمركب الرياضي لفاس؛ بينما رحل الراسينغ البيضاوي لمواجهة سطاد المغربي بملعب الشهود.

وتمكن أولمبيك الدشيرة من الفوز على وداد تمارة بأربعة أهداف لهدفين، متمكنا من إضافة ثلاث نقاط، جعلته يتصدر سلم الترتيب ب27 نقطة، فيما ظل تمارة في مركزه قبل الأخير، حيث أصبح مهددا باحتلال الرتبة الأخيرة، إن تمكن الاتحاد البيضاوي من الفوز في مباراته غدا أمام النادي القنيطري.

ورفع أولمبيك الدشيرة رصيده ل27نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد وداد تمارة عند 12 نقطة في المركز 15.

وفي مباراة ثانية، أنهى الوداد الفاسي مباريات الذهاب بالفوز على شباب أطلس خنيفرة بثلاثية نظيفة، فوز مكنه من الارتقاء للرتبة الثالثة ب25 نقطة مؤقتا، في انتظار مباراة أولمبيك خريبكة غدا الأحد أمام الاتحاد الزموري للخميسات.

ورفع الوداد الفاسي رصيده ل25نقطة في الرتبة الثالثة، فيما ظل شباب أطلس خنيفرة في الرتبة 13 برصيد 15 نقطة.

واختتمت مباريات السبت، بلقاء سطاد المغربي والراسينغ البيضاوي، حيث تمكن السطاد من تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة على الراسينغ بهدف نظيف، فوز مكنه من مشاركة الصدارة مع الدشيرة ب27 نقطة.

وبقي سطاد المغربي في الرتبة الثانية بـ27 نقطة، متخلفا عن المتصدر الدشيرة بفارق الأهداف، فيما ظل الراسينغ البيضاوي يحتل الرتبة السابعة بعشرين نقطة.