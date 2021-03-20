مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تتدارس مشروع “ميثاق العلماء الأفارقة”

جدة - عبدالحي حسين - انطلقت، اليوم السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال اجتماع اللجنة العلمية لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، يخصص لتدارس مشروع “ميثاق العلماء الأفارقة”، بمشاركة علماء وخبراء أعضاء في المؤسسة من عدة بلدان إفريقية، بالإضافة إلى وفد من العلماء المغاربة.

ويأتي هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته العادية المنعقدة بمدينة فاس، يومي 17 و18 دجنبر 2019، والتي تمت المصادقة خلالها على إعداد وثيقة مرجعية تعتبر بمثابة “ميثاق للعلماء الأفارقة” المنضوين في إطار المؤسسة.

ويرتكز الميثاق على خمسة محاور يكمل بعضها بعضا، هي “العلم والعلماء في السياق الإفريقي”، و”حفظ الثوابت الدينية الإفريقية الكبرى”، و”القيم الإسلامية وحماية المشترك الديني”، و”حماية الأمن الروحي بإفريقيا”، و”إفريقيا: الآفاق والتطلعات”، وقوامها الأساس ترسيخ المشترك الديني عقيدة ومذهبا وسلوكا على صعيد القارة الإفريقية، من أجل حماية الأمن الروحي لشعوبها.

ويهدف اجتماع نواكشوط، وهو الأول من نوعه الذي تعقده مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة خارج المغرب، إلى مناقشة ومدارسة مسودة مشروع الميثاق، من أجل إنضاج محاوره ومباحثه بالبحث الجاد والنقاش العميق، من أجل إخراجه على أحسن الوجوه وأجودها.

وقال الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، سيدي محمد رفقي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن “المخاطر التي تحدق بالدين الإسلامي الحنيف، تلغي الحواجز والحدود، مما يستوجب التنسيق التام بين العلماء الأفارقة من أجل الوقوف صفا واحدا لصد التيارات المنحرفة والهدام”.

وأوضح أن “مقتضيات التنزيل العملي لمضامين ميثاق العلماء الأفارقة داخل المجتمعات الإفريقية متعددة الأديان والأعراف واللغات، يتطلب من العلماء استحضار بعد القيم الإنسانية والقواعد المؤسسة للمنظومة الأخلاقية الفطرية السليمة والمتكاملة والتي تعرفت عليها الفطرة الإنسانية الإفريقية”.

وأكد أن “الشخصية الافريقية التي سيخاطبها ميثاق العلماء الافارقة هي في الأصل شخصية عريقة، قيمية ودينية، لها تراث ونسق شامل ترى من خلاله الكون والحياة والمجتمع”، مبرزا أن حماية الشخصية الافريقية هي في الحقيقة حماية للدين وللقوة المعنوية والروحية والنفسية، وأنه “لا أحد أقدر وأجدر من العلماء على العمل لحماية هذه الشخصية”.

من جهته، وصف رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بموريتانيا، محمد المختار ولد أباه، مشروع الميثاق بالمشروع الرائد، والذي أعدته مؤسسة تحظى برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما أشاد ولد أباه، وهو أيضا رئيس جامعة شنقيط العصرية، بالجهود التي تبذلها المؤسسة، مؤكدا أن مشروع ميثاق العلماء الأفارقة يعد من أهم وثائق المؤسسة، فهو بمثابة دستور يتضمن مبادئ علمائها.

وأضاف أن مشروع الميثاق تولى إعداده علماء وخبراء أفارقة، مذكرا بأنه سبق للجنة مختصة أن ناقشته، وتقرر عرضه على لجنة موسعة بالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها.