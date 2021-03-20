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إصابة رئيس وزراء باكستان بفيروس كورونا بعد يومين من تلقيه اللقاح

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلن وزير الصحة الباكستاني، فيصل سلطان، اليوم السبت، أن الفحوص التي أجراها رئيس الوزراء، عمران خان، أثبتت إصابته بكوفيد-19، وذلك بعد يومين من تلقيه اللقاح.

وأضاف الوزير فيصل سلطان، في تغريدة على (تويتر) أن خان “عزل نفسه في المنزل”.

وتلقى رئيس الوزراء الباكستاني، البالغ من العمر 68 سنة، أول أمس الخميس، لقاح سينوفارم الصيني وسط موجة ثالثة من الإصابات في باكستان.

وعقد خان اجتماعات دورية في الآونة الأخيرة، من بينها حضور مؤتمر أمني في العاصمة إسلام أباد وحضره عدد كبير من المشاركين.

وتشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يسكنها 220 مليون نسمة زيادة حادة في الإصابات بفيروس .

وكانت باكستان قد أطلقت حملة التلقيح ضد كوفيد-19 يوم 10 مارس، بعد أن أقرت لقاحي “سينوفارم” و”كانسينوبيو” الصينيين ولقاح أسترازينيكا/أكسفورد واللقاح الروسي “سبوتنيك في” للاستخدام الطارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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